Turisti a Parigi: -30% a causa degli scioperi

La situazione è disastrosa anche per i commercianti parigini, che hanno avuto un crollo delle vendite dal 30 al 50 percento. Dicembre in genere è il mese più proficuo per i negozianti.

Gli scioperi hanno fatto crollare le prenotazioni fino allo zero. Il primo weekend abbiamo avuto il 50 percento di ospiti in meno negli hotel. Quindi il bilancio che si chiude il 31 dicembre sarà pesantemente toccato da queste proteste, ci sarà dal 3 al 5 percento in meno del fatturato annuo

