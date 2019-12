A Natale arrivano i gatti al cinema

Non è solo uno dei musical più longevi della storia. Cats, il capolavoro del compositore Andrew Lloyd Webber, che esce sugli schermi a Natale, è ormai il film di cui tutti parlano e la prima di New York ha raccolto il meglio del bel mondo di Hollywood in un cast che definire stellare è riduttivo. Andrew Lloyd Webber non può far altro che gongolare di questo successo prima ancora che il film esca sugli schermi di tutto il mondo: "È una notte straordinaria per me. A quasi 40 anni dalla prima replica di questo spettacolo ero curioso di vedere che cosa il regista Hooper avrebbe tirato fuori dalla mia opera. C'è molto di suo nel film, ma provo la stessa eccitazione che provai tanti anni fa".

Il film si ripromette di essere un'esperienza totale, molto oltre un semplice film. Le tecnologie che sono state messe campo per realizzare questo film hanno lasciato stupefatti gli stessi attori. Dice uno dei protagonisti: "Nessuno ha mai visto queste tecniche all'opera. Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto. E in fondo è una strana esperienza quella di essere un gatto".

Fra le attrici anche Judy Dench e Rebel Wilson che afferma: "È fantastico, è un film spettacolare e natalizio. È un film per tutta la famiglia e sono davvero contento di vedere il processo finito. Anche per me è una prima".

Le poche immagini che sono filtrate finora hanno provocato molte critiche, soprattutto in rete, ma la produzione è convinta che sarà un successo.