" La classe politica non è riuscita collettivamente a formare un governo. C'è l'impressione che tutti i partiti politici siano principalmente coinvolti in una logica strategica e partigiana piuttosto che pensare all'interesse generale e formare un governo ".

"Tutto gira attorno ai fiamminghi e i neerlandofoni. Ma non ha nulla a che fare con questo. E' solo politica, che ci divide, non ci si unisce", dichiara Lionel Guyaux, residente a Bruxelles.

"Ho l'impressione che la politica belga, in realtà, sia inutile. `E' solo una facciata", commenta Adrien, 23enne studente a Bruxelles. "Perché anche se non abbiamo un governo, tutto funziona ancora bene lo stesso".

L'assenza di un esecutivo non sembra aver avuto, per ora, un impatto negativo sull'economia del Belgio, sostenuta dai consumi delle famiglie... Ma per quanto tempo?

Oggi il governo ad interim è guidato, come detto, da Sophie Wilmès, incaricata da Re Filippo. Grazie al suo impulso sono ripresi i negoziati per la formazione al più presto possibile di un governo con pieno mandato.

