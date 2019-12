Come si resiste psicologicamente vivendo per mesi in uno spazio ristretto, lavorando gomito a gomito con persone di nazionalità diverse e in assenza di gravità? Nel quarto appuntamento con la nostra rubrica 'Ask our astronaut' Luca Parmitano ci spiega come gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale si prendono cura della propria salute mentale.

