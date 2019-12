Stravince "La favorita" agli European Film Awards

Sono gli European Film Awards gli oscar della cinematografia europea alla cui cerimonia berlinese quest'anno ha trionfato La favorita del greco Yorgos Lanthimos, immaginifica opera veneziana del 2018, già pluridecorata agli oscar con la protagonista Olivia Colman. La pellicola sulla regina Anna e le sue favorite non ha avuto rivali fra i giurati europei e ha incassato quasi tutti i premi maggiori come Miglior Film e Miglior Regista.

La vitalità dell'animazione europea

L'Europa mostra vitalità anche nell'animazione. E il premio EFA di categoria è andato allo spagnolo Salvador Simó per il suo film Buñuel dopo l'età dell'oro. Per il regista l'animazione non è solo un genere cinematografico. Il film rintraccia la vera storia del regista novecentesco spagnolo Luis Buñuel, esule in Messico, che sull'orlo del fallimento vinse la lotteria riuscendo a continuare la sua carriera cinematografica con straordinario successo.

Il premio della critica internazionale

Il premio della critica internazionale è andato a I miserabili di Ladj Ly girato nelle odierne periferie francesi e precisamente in quella di Montfermeil, Parigi dove l'agente Ruiz è stato appena trasferito e deve affrontare un quartiere pieno di tensioni e delitti. L'opera già distribuita in tutto il mondo rappresenterà la Francia agli Oscar.

Gli EFA hano spento quest'anno a Berlino le 32 candeline.