Sei ore in arresto cardiaco, escursionista si salva in Spagna

Per i medici il caso è a tutti gli effetti eccezionale. Quello di Audrey Schoeman è il più lungo arresto cardiaco da cui sia stato rianimato un paziente in Spagna. Ma proprio l' ipotermia , spiegano i dottori, ha protetto il corpo e il cervello da ogni danno.

Sei ore in arresto cardiaco e poterlo raccontare di persona. Audrey Schoeman , 34enne britannica, è rimasta sorpresa da una tempesta nel mezzo di un'escursione sui Pirenei, in Spagna. Colpita da ipotermia, ha perso i sensi e il suo cuore ha smesso di battere. Quando è arrivata in ospedale a Barcellona, la sua temperatura corporea aveva raggiunto i 18 gradi .

