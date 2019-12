Ecco una domanda di Sarah Williams: "Gli astronauti sono sorvegliati per tutto il tempo dalle telecamere? Potete godere di un po' di privacy?". Per conoscere la risposta CLICCATE PLAY NEL VIDEO QUI SOPRA ⬆️

Terzo appuntamento con Ask Our Astronaut, la rubrica settimanale in cui il nostro corrispondente dallo spazio, l'astronauta Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), risponde alle vostre domande. Ne abbiamo ricevute più di un centinaio da tutto il mondo, su Facebook, Twitter, Instagram e Reddit.

