Nato un po' per caso, dicono i suoi organizzatori, non si aspettavano un seguito cosi importante.

La pioggia di domenica, forte fortissima, non ha fermato il flusso delle sardine che erano a Milano. In 25 mila, stando agli organizzatori, hanno gremito piazza Duomo cantando 'Bella Ciao'.

