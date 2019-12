Come scrivere un libro per bambini

L'autrice di storie per bambini Maira Dobele svela il processo creativo e il tipo di approccio che ha nello scrivere per i più piccoli. Maira è la sceneggiatrice e autrice che ha creato le poesie, le canzoni e le frasi che accompagnano le storie scritte degli Shammies, cui è stata dedicata la serie di libri abbinati a penne digitali interattive di cui parliamo nell'ultima edizione di Smart Regions. Maira spiega in che modo pensare come una bambina e pianificare attentamente la posizione delle immagini e le idee sui personaggi sia fondamentale per qualcuno che scrive per bambini in età prescolare. Maira è di origine lettone e vive in Finlandia.