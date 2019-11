La Germania investe sulla Nato

In pratica la Germania pagherà tanto quanto gli Stati Uniti che tuttavia ridurranno di conseguenza la loro quota attuale. Secondo il ministero della Difesa tedesco il governo sarà pronto a investire, nel 2020, 50,3 miliardi nel settore, ricordando inoltre che le spese destinate nel 2019 ammontano a 47 miliardi. Un forte coinvolgimento dovuto al ruolo della Germania nella lotta al terrorrismo internazionale, in collaborazione con i partner europei e l’ONU.

Dalle parole ai fatti. Dopo che la cancelliera Angela Merkel aveva fatto sapere che il mantenimento della Nato resta nell'interesse della Germania , ora arrivano anche le cifre. Berlino prevede di portare le spese militari all'1,42 per cento del Pil nel 2020, all'1,5 per cento entro il 2024 e al 2 per cento intorno al 2030.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.