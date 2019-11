A Tripoli graffiti come segno di protesta

Graffiti in nome della libertà. Mentre in tutto il Libano proseguono le manifestazioni anti-governative, c'è chi fa graffiti per esprimere le proprie idee. Siamo a Tripoli. Qui vive Mohammed Abrash, un giovane artista, che disegna sui muri quello che succede. Un modo per invitare le persone a riflettere sui cambiamenti in atto.

L'artista, di 27 anni, è convinto che dipingere graffiti sui muri sia il modo migliore per dare un segnale di solidarietà a chi protesta. E così ha scelto un edificio nel cuore di al-Nour Square, trasformandolo in un punto di riferimento per chi la pensa come lui.