I servizi di sorveglianza doganale, la polizia nazionale e la Guardia Civil hanno pedinato per tre giorni il sommergibile, che apparteneva a una rete di narcotrafficanti che operavano nella zona, celebre per i suoi traffici di contrabbandando.

Il " sommergibile della droga ", secondo gli inquirenti proveniente dalla Colombia, era al largo della costa ed è stato intercettato mentre stava cercando di attraccare in un porto sicuro e cominciare a contrabbandare questa quantità industriale di cocaina in tutta la Spagna.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.