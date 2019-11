Romania: Iohannis si conferma alla presidenza

Klaus Iohannis vince a mani basse e si assicura un secondo mandato in Romania. Il conservatore presidente uscente si impone in scioltezza al ballottaggio, infliggendo alla ex premier socialdemocratica Viorca Dancila la piu' pesante sconfitta mai subita dalla sinistra, dalla caduta del regime comunista.

