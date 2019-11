State of The Union: Tusk alla guida del PPE

Si prevede in gran parte una conferma del Team Von der Leyen, che potrà entrare ufficialmente in carica il 1 ° dicembre.

La Cisgiordania rimane in cima all'agenda internazionale. Al Cairo si terrà una riunione d'emergenza della Lega araba per discutere delle conseguenze del cambio di posizione degli Stati Uniti sugli insediamenti israeliani.

Washington ha dichiarato bruscamente di non considerare più gli insediamenti israeliani come una violazione del diritto internazionale.

Ma Tusk non andrà di cero in pensione.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.