Un tuffo spettacolare nell'antico pozzo indiano

Un tuffo spettacolare nello scenario dello storico Toorji step well, il pozzo a gradini, della città indiana di Jodhpur. La campionessa del mondo in carica di tuffi da grandi altezze, l'australiana Rhiannan Iffland, insieme alla leggenda colombiana dei tuffi dalla scogliera, Orlando Duque, si sono tuffati dall'altezza di 20 metri nell'antico pozzo della città, edificio finito di costruire nel 1740, di recente restaurato, usato oggi da bambini e anziani del quartiere come piscina non convenzionale.