Dalle capitali mondiali ai paradisi tropicali, il turismo in mostra al WTM di Londra

Dalle capitali mondiali ai paradisi tropicali, si poteva trovare ogni sorta di destinazioni al World Travel Market di Londra, dove si sono incontrati migliaia di espositori del settore dei viaggi e del turismo. Proseguiamo il nostro viaggio cominciato qui.

Seychelles, una destinazione da sogno

Le Seychelles non hanno certo bisogno di troppe presentazioni. Destinazione esotica dell'Oceano Indiano, le 115 isole dell'arcipelago vantano acque cristalline e spiaggie bianchissime per tanto relax. Per molti rappresentano il luogo di vacanza ideale e un sogno da realizzare. Per Sherin Francis dell'Ente turistico delle Seychelles, si può però fare molto di più in questo paradiso tropicale: "I turisti che vengono qui vogliono sentirsi speciali, vogliono penetrare all'interno della destinazione, vogliono imparare tutto del paese, ed è per questo che noi non abbiamo solo proprietà a cinque stelle, ma anche alloggi più intimi, proprio per vivere le Seychelles in modo autentico. È possibile alloggiare molto vicino a una famiglia, in un appartamento o in una pensione, dove imparare tutto dello stile di vita delle Seychelles, mangiare un pesce appena grigliato sul barbecue e altre piccole cose così, che forse non si possono sperimentare in un grande resort".

Filippine, dal benessere alle immersioni

Le Filippine sono un altro stato insulare che sta cercando di attrarre sempre più viaggiatori internazionali. Un paese con una ricca storia, che ha portato a una fusione di influenze asiatiche, europee e americane. Qui si dedica grande attenzione alla salute e al benessere, svela Roberto P. Alabado III, di Tourism Development Philippines: "Abbiamo centri di dimagrimento. Abbiamo esperienze per vegani. Al tempo stesso abbiamo resort che combinano benessere e immersioni. Le immersioni in questo momento sono uno dei principali prodotti delle Filippine, e noi possiamo offrire alcuni dei migliori siti al mondo. Dipende dal tipo di immersione che si preferisce: immersione libera, immersione subacquea, immersione in relitto, se volete vedere squali, squali balena... chiedete pure, abbiamo tutto nelle Filippine".

Giappone: uscire dai sentieri battuti

Anche il Giappone ha molto da offrire nel campo del benessere, ma sta anche incoraggiando i turisti a uscire dai sentieri battuti, a esplorare i paesaggi naturali e a immergersi nella cultura e nelle tradizioni, giura Matthew Joslin, dell'Organizzazione del turismo giapponese: "Naturalmente esistono ancora geishe e samurai, attrazioni giapponesi autentiche e tradizionali. Ma anche lo sci rappresenta un grosso mercato. Molti non sanno che il Giappone ha il maggior numero di stazioni sciistiche al mondo. Il 70 per cento del paese è coperto da montagne, è fenomenale. O cose come le immersioni subacquee, molti sport all'aria aperta, e per gli appassionati di benessere un viaggio in Giappone è perfetto. E poi meditazione, in particolare con i monaci in montagna, soggiorni nei templi, questo tipo di elementi più rilassanti tipici del Giappone. O anche il forest bathing".

Il Montenegro, un paese da scoprire

Un altro paese orgoglioso delle sue bellezze naturali è il Montenegro. Una destinazione relativamente nuova, dove sempre più visitatori sono attratti dai paesaggi montani e costieri mozzafiato, ma dove si possono anche vivere tante avventure ed esperienze sportive."È un paese di vita e di storia, un paese dalla bellezza senza pari, oserei dire - vanta Pavle Radulovic, ministro dello sviluppo sostenibile e del turismo -. L'unico fiordo del Mediterraneo, il secondo canyon più profondo del mondo si trovano in Montenegro. Quindi ci sono moltissime cose da vedere. Le splendide spiagge, i bellissimi fiumi e tanti diversi modi di trascorrere le vacanze. Se volete uno yacht, se volete navigare, nuotare, fare escursioni, sciare, potete fare praticamente qualsiasi cosa in uno spazio molto piccolo".