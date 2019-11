Frodi ai fondi Ue per la politica agricola europea

La Commissione europea ha dovuto difendersi dalle critiche sulla politica agricola comunitaria dopo che il New York Times ha pubbblicato un articolo con i dettagli di come alcuni leader in Europa utilizzino i fondi dell'Unione per i loro interessi

La Commissione ha ribadito la sua linea di tolleranza zero, ma ha insistito che la responsabilità è degli Stati membri.

"Secondo il principio di gestione condivisa, gli Stati membri sono i principali responsabili della gestione regolare dei fondi dell'Unione. La Commissione prende sul serio qualsiasi accusa o sospetto riguardante l'uso improprio o la cattiva gestione dei fondi dell'UE. E tutti i reclami riguardanti presunte spese fraudolente dovrebbero essere indirizzate all'Olaf. Sono in corso diverse indagini " ha affermato Daniel Rosario, portavoce della Commissione europea.

L'articolo segnala due leader europei, che beneficiano direttamente o indirettamente dei fondi agricoli dell'Unione: il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il premier ceco Andrej Babiš.

Euronews ha chiesto al ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó un commento sull'uso dei fondi UE, ma il ministro ha evitato di rispondere, limitandosi a deridere le riviste ungheresi per aver contribuito all'articolo.

"A proposito dell'articolo del New York Times: non abbiamo affrontato il problema. Non credo sia frutto di fantasia che un giornalista di un sito ungherese abbia finto di essere un giornalista del New York Times - solo per essere citato dal suo portale qui , a casa" ha commentato Péter Szijjártó, ministro degli Esteri ungherese.

La Commissione ritiene che il prossimo passo per vigilare sui fondi dell'UE includa: istituire una procura europea e collegare i fondi Ue al rispetto delle norme sullo stato di diritto.

In Europa le donne guadagnano meno degli uomini:

Le donne guadagnano ancora il 16% in meno rispetto agli uomini in Europa. Quindi da oggi fino alla fine dell'anno, simbolicamente le lavoratrici smettono di essere retribuite mentre i loro colleghi uomini continuano ad esserlo.

«Ecco perché presenterò delle proposte per introdurre misure vincolanti di trasparenza salariale» ha twittato la neo Presidente della Commissione Europea.

Ursula von der Leyen ha iniziato a pubblicare la sua agenda il 1 ° novembre, giorno in cui sarebbe dovuta già entrare in carica.

Ci sono ancora tre posti vacanti in Commissione dopo che il Parlamento europeo ha respinto i candidati provenienti da Francia, Ungheria e Romania, per conflitto di interessi.

Parigi e Budapest hanno proposto in sostituzione Thierry Breton e Oliver Varhelyi.

Bucarest non ha ancora selezionato nessun altro candidato a Bruxelles, dopo la caduta del governo rumeno il mese scorso.