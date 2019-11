L'Arabia Saudita ha dato il via all'offerta pubblica di Aramco (IPO) . L'autorità preposta ha approvato la richiesta del gigante del petrolio di quotarsi in borsa nazionale e creare quella he potrebbe diventare la società quotata più ambiziosa del mondo.

E' arrivato l' annuncio ufficiale della Capital Market Authority del regno che corona il sogno del principe ereditario Mohammed bin Salman .

L'amministratore delegato di ARAMCO Amin Nasser ha commentato cosi': "Questo giorno è davvero storico. Siamo lieti di annunciare la nostra intenzione di quotare l'azienda saudita Aramco sul mercato borsistico saudita".

Il debutto in Borsa, sul listino di Riad, è fissato per il prossimo 11 dicembre. L’obiettivo del principe ereditario Mohammed bin Salman è puntare ad una valutazione record, al di là delle aspettative degli analisti, e farne un caposaldo per il piano di sviluppo economico del paese denominato «Vision 2030".