Alla Fiera sulla tecnologia di Dubai un futuro a "5G"

Un’esposizione che ogni anno attrae oltre 150.000 persone. Il GITEX, la Fiera di computer ed elettronica di consumo, di Dubai, è diventata un must non solo per gli addetti ai lavori ma anche per noi consumatori. Tra le novità proposte: la super connessione 5G, le città intelligenti, e il ruolo l'intelligenza artificiale nelle nostre vite.

UN FUTURO A 5G

La kermesse è, da sempre, un punto di riferimento per oltre 4.500 aziende che si occupano di innovazione e tecnologia, come ci spiega anche Trixie LohMirmand, Vicepresidente Senior, Gestione eventi, del Dubai World Trade Center: “La tecnologia è irrilevante se non si riesce a comprendere, del tutto, come utilizzarla nei diversi settori. Si lavora per il miglioramento delle imprese e della società e dell'ambiente. Noi siamo orgogliosi di presentare molte novità. Vogliamo rendere l'evento più accessibile, molto più vicino al pubblico in generale, le persone devono capire che quello che stiamo facendo è davvero importante.”

INTELLIGENZA ARTIFICIALE MOTORE DEL PIL GLOBALE

Altro dettaglio: l’impiego dell’intelligenza artificiale porterà un incremento del PIL globale del 14%. Ovvero 13mila miliardi di dollari entro il 2030. 110 miliardi di euro entreranno nelle casse degli Emirati Arabi Uniti. L’intelligenza artificiale è il volàno dell’economia per tutti i settori. Senza contare che sarà alla base del 5G, la rete wireless di quinta generazione. Avrà velocità esponenzialmente più rapida proprio per gli enormi livelli di dati che sarà in grado di gestire. Futuro nel futuro non così lontano.

Gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo paese arabo a lanciare il 5G. Si prevede che saranno circa 30 milioni gli abbonati che avranno questa connessione nel 2024. Un dato questo di grande impatto. Una vera rivoluzione. E, naturalmente, tutto questo sarà possibile grazie all'intelligenza artificiale. In termini pratici per gli Emirati Arabi significherà milioni di posti di lavoro.

MOTO-VOLANTI E AUTO SENZA CONDUCENTI: LE NOVITA' DEL GITEX

Tra le aziende in prima linea sui nuovi sistemi wireless c’è Il Gruppo Etisalat. La sua filosofia è intelligenza artificiale e robotica per migliorare i consumi. Il 5G può garantire una velocità di download da 10 a 20 volte superiori al 4G. Influendo positivamente sulla vita di tutti i giorni, dalle case intelligenti alla medicina.

Ahmad bin Ali, Corporate Communications, del Gruppo Etisalat ci spiega che quest'anno l'azienda ha presentato diverse soluzioni per il settore dei trasporti. Un’auto senza conducente, senza volante, in grado di portare le persone da un posto all'altro. Sempre in termini di trasporto, la moto-volante. È una moto elettrica, motore Maserati a otto cilindri, si può guidare a tutte le velocità fino a 100km in 60 secondi. Sarà una moto volante. Direi che un mondo in 5G sarà un mondo senza limiti. Tutti i settori potranno beneficiare del 5G. Con questa nuova tecnologia, stiamo andando verso un futuro digitale per migliorare potenziare la società.”

Mentre la rivoluzione del 5G continua, la tecnologia prosegue nel suo lavoro. Tra le sfide principali i costi di costruzione e di acquisto e la sicurezza informatica. Ma il settore viaggia a tutta velocità.