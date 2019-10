Decine di migliaia di cechi rendono omaggio al Sinatra dell'est

La Cechia si ferma per rendere omaggio a Karel Gott, il più popolare cantante pop del paese, soprannominato il Sinatra dell'est. Artista incredibilmente prolifico ha pubblicato oltre 300 dischi venduti in decine di milioni di copie nel suo paese, nell'Unione Sovietica e in altri stati della ex cortina di ferro. E stato anche un raro esempio di cantante pop dall'Europa dell'est, la cui musica è diventata popolare in alcuni paesi dell'europa Occidentale, in particolare in Germania Ovest.

Gott è morto qualche giorno fa, all'età di 80 anni, nella sua casa di Praga, ma le esequie si sono tenute questo venerdì.