Spagna: studiava per colpire, arrestato jihadista

Viveva di lavoretti da tappezziere, spesso passava le sue giornate al bar. Sempre attaccato a quello smartphone, da cui seguiva assiduamente lo Stato islamico, a cui aveva giurato fedeltà.

È stato arrestato in Spagna ad Algeciras un uomo di nazionalità marocchina di 51 anni simpatizzante dell'Isis. Era in contatto con alcuni membri dell'organizzazione in Siria, comunicava con loro via telegram e cercava di accreditarsi come strenuo difensore della jihad.

Per lui le manette sono scattate mercoledì nella sua abitazione per i reati di autoindotrinamento e propaganda terroristica. Nei suoi profili usava la foto di Al Baghdadi, era attivo su una ventina di chat, alcune delle quali partecipate solo da affiliati all'Isis, e in suo possesso aveva manuali per preparare attentati esplosivi. Sposato e padre, al suo arresto ha collaborato l'Europol.