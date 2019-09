Amsterdam, esecuzioni in strada

Un avvocato ucciso in pieno giorno in una strada di Amsterdam e in Olanda esplode il dibattito sulla sicurezza. L'uomo Derk Wiersum difendeva un super testimone contro una banda criminale accusata di vari omicidi commessi fra tra il 2015 e il 2017.

A fare fuoco è stato un giovane di età compresa tra i 16 e i 20 anni poi fuggito a piedi come conferma un portavoce della polizia.

L’inchiesta sulla quale lavorava Wiersum è costellata di omicidi e violenza e dimostra come ormai il crimine organizzato olandese non abbia purtroppo più nulla da imparare da altre organizzazioni malavitose più conosciute e come la sua violenza sia volta a un maggior controllo del territorio volto a sgominare la concorrenza.

La persona che potrebbe aver ordinato l'esecuzione o che comunque da essa potrebbe aver tratto profitto è Ridouan Taghi, cittadino olandese di origini marocchine, a capo di una banda di 16 persone accusate soprattutto di traffico di droga, sulla lista dei più ricercati della Europol e su cui pende una taglia di 100.000 euro.

Mercoledì è stato invece ucciso l'ex calciatore Kelvin Maynard. Una vera esecuzione, visto che i due killer sono fuggiti in moto. Non sembrano che i due fatti di sangue siano correlati, ma la polemica infiamma per quello che sembrano essere diventate le strade della capitale olandese.