Lione, oltre 100 monopattini elettrici ripescati dal fiume in tre ore

Un'associazione ambientalista francese si è messa a ripulire i fondali di uno dei due fiumi della città di Lione, il Rodano, e in poco più di tre ore ha tirato su a braccia oltre cento monopattini elettrici.

Grazie all'aiuto di subacquei e apneisti sono state rinvenute in poco meno di un chilometro ben 109 "trottinette" elettriche, come le chiamano oltr'Alpe: una pesca tanto "miracolosa" quanto disastrosa per il pianeta, scrive il quotidiano locale Le Progrès.

Vincent Maran, biologo dell'associazione Odysseus 3.1 e specialista della federazione francese di immersioni, ha definito "scandalosa" la concentrazione di rifiuti nelle acque urbane.

Non solo i monopattini elettrici: sono state recuperate anche sei biciclette e oggetti vari come macchine da scrivere, un carrello e perfino una pistola con fondina (non si sa se vera o giocattolo).

La presenza di monopattini elettrici sommersi, definita un "ecocidio" per via della presenza di batterie al litio che vengono progressivamente corrose dalle acque, è stata segnalata a Lione come a Marsiglia o a Parigi. Oltre al litio, le batterie potrebbero essere composte di polimeri e altre sostanze che potrebbero rilasciare elementi tossici nell'ambiente.

Le preoccupazioni hanno spinto il direttore generale di VOI France - uno degli operatori di trottinette in città - a dire ai media che "Non c'è liquido nelle batterie. (.....) Una volta recuperato lo scooter, non c'è inquinamento in acqua". Odysseus 3.1 chiede che vengano introdotti degli obblighi per chi noleggia i onopattini elettrici come quello della restituzione o quello di un deposito cauzionale.