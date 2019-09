Fury vs Wallinn, match di pesi massimi aspettando Wilder

È un match molto atteso, ma con un finale già scritto, quelli dei pesi massimi il prossimo sabato a las Vegas fra Tyson Fury e lo svedese Otto Wallinnn. Alla T-Mobile Arena, l'avversario del britannico sarà lo svedese imbattuto in 20 incontri da professionista (13 k.o) e con un titolo europeo nel suo curriculum.

Come da copione il match inizia prima in conferenza stampa, ma all'insegna del fairplay.

Inizia Tyson Fury: "Sto benissimo. Sono in gran forma, il peso è perfetto e non ho lesioni. Sono concentrato e più giovane. Mi sento pronto, sarà un bel match".

Otto Wallin gli risponde: " Per me è un sogno essere qui. Vengo dalla provicia svedese e adesso sono qui. Lo sogno da sempre e ce la metterò tutta".

L'obiettivo per Fury è quello di presentarsi in perfetta condizione per il prossimo febbraio quando dovrebbe disputarsi l'atteso rematch contro il campione mondiale WBC, Deontay Wilder. Wilder indosserà i guantoni per difendere la corona in novembre contro Luis Ortiz, già battuto recentemente. L'incontro che tutti si aspettano è insomma quello Fury - Wilder, con tutto il rispetto per lo sfidante svedese Wallinn.