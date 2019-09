Il ricercatore Battista: "Riciclare per ricostruire green"

Si potrebbe riciclare un'intera città? "E’ possibile riciclare tutta questa città, la pietra, il vetro e tutto il metallo che ci circonda?" Qui a Genova, in Italia, abbiamo fatto questa domanda all’esperto Umberto Battista, Project Manager della società di ingegneria "STAM".

_"Sì. O meglio intendo dire che probabilmente non possiamo ottenere il 100% di materiale riciclato, ma almeno possiamo raggiungere il 90-95%. Questo è ciò che intendiamo raggiungere con il progetto europeo RE4."

_"In realtà quando smantelli o demolisci un edificio o un quartiere in una città, prima di tutto rimuovei tutte le parti fondamentali, sotto-componenti come finestre, telai o in alcuni casi accessori. Quindi termini con il demolire l'intero edificio nel suo insieme. Alla fine avrai una grande quantità di materie prime, tutto mescolato insieme, questa è la parte più difficile, riuscire a distinguere tra materie prime per poter riciclare quelle giuste."

"Se dovessimo costruire un nuovo edificio “vecchio stile" probabilmente potremmo riciclare o riutilizzare totalmente gli stessi pezzi, le stesse parti. Ma dal momento che stiamo puntando a costruire nuovi edifici, dobbiamo tagliare i componenti, le parti, per renderle riutilizzabili in qualche modo in nuovi componenti per nuovi edifici. Mi spiego: sviluppare nuovi pannelli per pareti, pareti interne di edifici, tetti, e in questo caso non è possibile riutilizzare semplicemente i componenti in marmo o pietra come si può vedere qui in città."