Cinema: star in passerella al Toronto Film Festival

Sul red carpet del Toronto Film Festival come sul set, quasi a fondersi col suo personaggio: alla rassegna canadese per la prima mondiale del suo nuovo film "Una bella giornata nel quartiere", Tom Hanks non si sottrae all'abbraccio dei fan, come avrebbe fatto il protagonista del film.

Hank interpreta Fred Rogers, il vicino di casa più amato d'America, un personaggio televisivo noto per aver dato vita alla serie tv "Mister Rogers' Neighborhood" dal 1968 al 2001.

Fascino magnetico ed eleganza sono la cifra stilistica di Nicole Kidman, a Toronto per presentare il film "Il cardellino", diretto da John Crowley, che attinge al romanzo dell'autrice americana Donna Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014: la storia del giovane Theo, che sopravvive a un attacco terroristico al Metropolitan Museum, in cui perde la vita sua madre. Segnato dalla tragedia, il tredicenne trova conforto in un quadro visto quel giorno al museo: Il cardellino del pittore olandese Carel Fabritius.

Nicole Kidman al Toronto Film Festival

Glamourous come ha abituato i suoi ammiratori, Jennifer Lopez è arrivata al Festival con una mise da togliere il fiato. JLo è attrice e produttrice del film "Hustlers", diretto dalla regista Lorene Scafaria: un thriller poliziesco, incentrato sulle vicende di un gruppo di spogliarelliste di New York City. Le donne, guidate da un'ambiziosa madre single, mentono, rubano, e frodano decine di uomini facoltosi nel periodo in cui l'industria del sesso raggiunge il culmine durante la crisi finanziaria della fine degli anni 2000.