California, incendio "Concepcion": ridotte al minimo le speranze per i 34 passeggeri

Un tour subacqueo di tre giorni si è trasformato in incubo per 34 passeggeri a bordo della Conception, una imbarcazione commerciale che durante la notte del 2 settembre (12 ore italiane) è stata avvolta dalle fiamme. Finora 4 i corpi recuperati e gli unici a salvarsi sono stati i 5 membri dell'equipaggio che contrariamente ai passeggeri non stavano dormendo e hanno potuto così raggiungere la riva.

Sono attive intanto le operazioni di salvataggio della Guardia Costiera americana che sta recuperando i corpi anche se le speranze sono ormai ridotte al lumicino.

Dubbi emergono sulla presenza o meno di un portello di sicurezza per l'uscita, normalmente presente sulle imbarcazioni in caso di emergenza. Lo riporta il New York Post citando una trascrizione dell'audio della chiamata di soccorso fatta dal capitano della nave. "L'imbarcazione è completamente avvolta dalle fiamme?", chiede un addetto della Guardia Costiera. "Roger - risponde il capitano - e non c'è un portello di sicurezza per nessuna delle persone a bordo".

Al contrario l'audio del capitano, quando la Guardia Costiera chiede se è possibile tornare sulla nave per sbloccarla, oppure se è dotata di equipaggiamento anti-incendio non risulta ascoltabile.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente riferisce sempre la Guardai Costiera ma la nebbia le ha complicate così come la violenza delle fiamme che continuavano ad alimentarsi.