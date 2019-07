La presidente della Cdu diventa ministra della difesa tedesca

Definitiva invesitura per Annegret Kramp Karrenbauer, presidente della Cdu e considerata da molti la possibile nuova cancelliera tedesca, che è diventata la nuova ministra della difesa in Germania.

La cerimonia in un parlamento che era già in ferie

Maestro di cerimonie Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag che ha chiamato al giuramento la neoministra. Ursula von der Leyen ormai presidente della Commissione europe lascia questo dicastero in una stagione di profondo rinnovamento e di nuove sfide.

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, neoministra alla difesa di Germania: Per essere molto chiari, questo passaggio non ci viene imposto dall'esterno e non si tratta di incrementare la difesa, si tratta di gestire attrezzature e personale delle nostre forze armate tedesche.

Le critiche ricadono sulla Merkel

Forse proprio per questo le critiche non sono mancate come quelle del vicecapogruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) secondo il quale "niente può esprimere il disprezzo della cancelliera Merkel per le truppe più della nomina di Kramp-Karrenbauer a ministro della Difesa. Non avendo alcuna esperienza di politica estera, di sicurezza o di difesa".

Le regole della costituzione

Intanto il Bundestag ha dovuto interrompere le festività parlamentari perchè ai sensi dell'articolo 64 della costituzione tedesca, tutti i ministri devono prestare giuramento davanti al parlamento prima di entrare in carica e affinché il voto sia valido, almeno la metà dei 709 parlamentari deve essere presente.