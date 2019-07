Flixbus pigliatutto

Flixbus ha deciso di mangiarsi il mercato del carpooling. L'azienda tedesca, che si è fatta conoscere per i viaggi in torpedone a basso costo, l'anno prossimo lancerà una piattaforma per mettere in contatto domanda e offerta di chi voglia viaggiare in auto cercando, oppure offrendo, un posto. Una cosa del genere esiste già e la fa blablacar, anche in Italia. La piattaforma di Flixbus però, promette di essere gratuita. Flixbus in Francia ha anche partecipato alla gara per le connessioni ferroviarie locali promettendo biglietti molo più a buon mercato di quelli che oggi offrono le ferrovia transalpine SNCF. Una risposta, quella di FLixbus, alla stessa blablacar che ha iniziato ad offrire blablabus. Stesso concetto della concorrenza. Ovvero viaggi in autobus granturismo a basso costo.