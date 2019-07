L'Iran afferma di aver sequestrato una petroliera britannica

I Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera britannica nello Stretto di Hormuz. Si tratta della Stena Impero, una nave da 30mila tonnellate di stazza con a bordo 23 uomini che era diretta in Arabia Saudita.

Secondo fonti iraniane la petroliera "non ha rispettato il codice internazionale". Le stesse fonti hanno spiegato che il sequestro è stato eseguito "su richiesta dell'autorità portuale e marittima della provincia di Hormozgan".

Anche Londra ha confermato la notizia spiegando di non essere in grado di entrare in contatto con l'equipaggio da quando la nave ha improvvisamente lasciato le acque internazionali. Dai tracciati radar la petroliera ora sembra essere diretta verso l'isola iraniana di Qeshm.

L'azione iraniana rischia di far salire ancora di più la tensione tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non essere preoccupato "per un potenziale conflitto con l'Iran" ma ha anche aggiunto di sperare che gli iraniani non facciano "nulla di stupido, altrimenti" ha concluso Trump "pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai pagato".