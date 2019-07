Nuovo disco e nuove collaborazioni per Ed Sheeran: "Ora mi diverto"

Arriva in tutto il mondo il nuovo album di Ed Sheeran: "No.6 Collaborations Project".

Un disco fatto di collaborazioni, come spiega il titolo stesso, per il 28enne cantautore inglese.

Vere e proprie "contaminazioni", forse persino "mimetizzazioni" musicali.

Un po' come la sua "mimetizzazione" in questa foto sul suo profilo di Instagram...

Tra le 15 tracce, la canzone rock da titolo "Blow" è realizzata insieme a Bruno Mars e al chitarrista Chris Stapleton.

Nonostante, dal suo debutto nel 2001, abbia ottenuto tre dischi di platino, avuto 7 singoli nella Top 10 mondiale e vinto 4 Grammy Awards, per una parte del pubblico e della critica, Ed Sheeran rimane un cantante di seconda fascia.

Con il nuovo disco, Ed Sheeran presenta una nuova maturità artistica.

"Il fatto è che ho già ottenuto molto più di quanto pensassi, quindi ora sono al punto in cui mi sto solo divertendo". Ed Sheeran cantante-musicista

"Quando ho deciso di fare questo album, non era per dire "lo faccio con altri grandi artisti". L'ho fatto perché era divertente da fare con musicisti che apprezzo e che sono miei amici, con cui sono orgoglioso di suonare. Penso che ci possiamo aiutare a vicenda... Il fatto è che ho già ottenuto molto più di quanto pensassi, quindi ora sono al punto in cui mi sto solo divertendo", spiega Ed Sheeran.

Una ballata pop, dal titolo "Best Part of Me" è un duetto con la cantante e compositrice americana Yebba.

Un frame del video di Ed Sheeran con Yebba.

Ed Sheeran si è sposato lo scorso anno con la sua amica d'infanzia e compagna di scuola Cherry Seaborn: il matrimomio è stato un'ispirazione per questa canzone.

Ed Sheeran e Cherry Seaborn. (Ipswich, 28.4.2018). Getty Images Stephen Pond

"Cherry, ma perchè cavolo stai con me?" Ed Sheeran cantante-musicista

"Quando ogni giorno mi sveglio con Cherry le chiedo: Ma perchè cavolo stai con me? Potresti essere con chiunque e invece hai scelto me. E nonostante tutte le cose sbagliate che dico e che faccio tu vuoi ancora stare con me e io lo trovo semplicemente fantastico".

Tris con Justin Bieber

L'album include anche una collaborazione, la terza, con il cantante canadese Justin Bieber. Ma è la prima volta che i due artisti cantano insieme.

Ed Sheeran nel video di "I don't care", realizzato con Justin Bieber.

Anche divo del cinema

È un momento magico per Ed Sheeran, presente anche al cinema nei panni di se stesso nel film "Yesterday" del regista Danny Boyle, dedicato ai Beatles.