Uragano Barry, il nuovo incubo dopo Katrina

Cresce l'allarme per la tempesta tropicale "Barry" che potrebbe colpire New Orleans, già messa in ginocchio nel 2005 dall'uragano Katrina. Il National Hurricane Center prevede nelle prossime ore "condizioni pericolose" e "significativi rischi di inondazioni", con venti superiori ai 100 km/h.

"Il nostro dipartimento dei vigili del fuoco è addestrato per il soccorso" - Ha affermato il presidente della contea di Jefferson - "Molti dei nostri agenti sono provvisti di certificati per il recupero delle imbarcazioni. L'ufficio del nostro sceriffo è provvisto di imbarcazioni da soccorso. Katrina ci ha lasciato una grande lezione: ci ha fatto capire l'importanza di veicoli adatti per la presenza di alti livelli d'acqua".

Le autorità hanno esortato i cittadini a mettere in sicurezza le proprietà, a preparare le scorte. Evacuazioni obbligatorie inoltre sono state disposte nelle zone costiere periferiche mentre sono stati predisposti luoghi di rifugio. Alcuni residenti di New Orleans, invece, hanno optato per la fuga dalla città. Secondo i meteorologi, la tempesta raggiungerà la potenza di uragano tra venerdì e sabato, quando si avvicinerà alla costa.

Il presidente Donald Trump intanto ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana.