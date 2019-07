Slovenia, statua "naif" per Melania Trump

Sevnica, in Slovenia, ha reso omaggio alla sua cittadina più celebre: Melania Kanuss, seconda moglie del presidente statunitense Donald Trump. L'opera è di uno scultore locale celebre per il suo stile naif.

"Lo scultore ci ha lavorato tanto, ci saranno voluti almeno tre giorni. Ha usato solo una motosega, seguendo una tecnica molto difficile. Ecco perché non appare così brillante come in realtà", dice un anziano del villaggio. "Sai cosa somiglia davvero a Melania? Guarda come si è arrampicata sulla vetta, esattamente come Melania che è salita sulla cima degli Stati Uniti. Una ragazzina di Sevnica... Le mando un caro saluto", aggiunge una donna.

La scultura dedicata a Melania è stata finanziata da Brad Downey, un artista statunitense che vive a Berlino, nel quadro di un progetto dedicato alle "radici di Donald Trump"; progetto che promette di riflettere "sul sensazionalismo dei media globali".