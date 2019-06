San Paolo: in migliaia in strada per il gay pride

Centinaia di migliaia di persone in strada per celebrare il gay pride. A San Paolo in Brasile si è tenuta la tradizionale festa per la comunità gay e lgbt. Una festa fatta di colori, musica e balli lungo la centralissima Avenida Paulista. 3.000.000 di persone hanno marciato per quello che è considerato il più grande Pride al mondo.

Giunta alla 23° edizione, la marcia dell’orgoglio Lgbti ha assunto anche carattere di protesta nei riguardi di Jair Bolsonaro che, entrato in carica il 1° gennaio, è stato il primo presidente del Brasile in carica a partecipare, il 21 giugno, alla Marcha por Jesus, il più grande raduno evangelicale del Paese. Sul carro principale della parata un enorme striscione con la scritta I pregiudizi hanno una cura: educazione.