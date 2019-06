"Lynceus2Market", salvataggio in mare "low cost"

Intervista a Tasos Kounoudes, CEO di "SignalGeneriX", azienda con sede a Limassol (Cipro), responsabile tecnico del progetto "Lynceus2Market".

"La maggior parte delle persone muoiono in mare non per affogamento, ma per ipotermia. Quindi è molto importante individuare le persone in acqua il prima possibile.

Le tecnologie basate sul GPS sono costose, quindi non vengono distribuite su larga scala.

Costi più ridotti, più ampia distribuzione, maggiore sicurezza

Nell'ambito del progetto "Lynceus" abbiamo dato grande risalto alla riduzione dei costi, perciò questa è una soluzione economica se confrontata con i dispositivi GPS.

Ecco come il "localizzatore elettronico" viene inserito nei giubbotti di salvataggio.

Questi dispositivi possono essere localizzati in tutte le condizioni meteorologiche, anche estremamente difficili e anche con l'oscurità. Quindi possiamo avere una precisa localizzazione delle persone in mare con qualsiasi condizione meteo.

"Stiamo testando questa tecnologia da due anni in un ambiente reale - sulle navi, nel mare - e ora siamo pronti per procedere con il prossimo passo, che è la commercializzazione". Tasos Kounoudes CEO di "SignalGeneriX

