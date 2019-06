Francia: neutralità climatica entro il 2050

Parigi accelera sul dossier climatico e alza l'asticella degli obiettivi nonostante il dietro front di Bruxelles sulla carbon neutrality.

Il governo francese ha rimesso le mani al progetto di legge Energia e Clima tagliando ulteriormente le emissioni rispetto a quanto previsto in una prima versione del testo. Una accelerazione verso la neutralità climatica, cioè la condizione di non emettere piu' gas serra di quelli che si è in grado di sopportare, che per Parigi resta un obiettivo da raggiungere nel 2050. ma che Bruxelles relega in fondo alla sua agenda: visto il no del Consiglio europeo del 20 giugno ad un accordo in materia. Ma il taglio delle emissioni significherà per Parigi tenere le centrali nucleari a regime e rimandare di dieci anni il piano di riduzione della produzione di energia atomica. il provvedimento Martedi alla prova dell'aula.