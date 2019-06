Roger Federer e Feliciano López "erbivori" ad Halle e al Queen's

Un trionfo per la leva tennistica 1981. Oggi, il numero magico, è il 37.

Gli anni di Roger Federer e Feliciano López, vincitori ad Halle e al Queen's.

.

È decisamente di casa, il 37enne Roger Federer, al torneo di Halle, in Germania. Il tennista svizzero lo ha vinto per la decima volta, il terzo torneo stagionale, il numero 102 della sua straordinaria carriera.

In finale, Federer ha battuto il volitivo belga David Goffin (numero 33 al mondo), che gli ha tenuto testa nel primo set fino al tie-break, per poi crollare nel secondo parziale, vinto dallo svizzero per 6-1.

Ora, dopo una settimana di meritato riposo, Roger Federer andrà a caccia del suo titolo numero 9 sul "green" di Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo.

Roger Federer non si stanca mai della sua collezione di coppe.

Sorprendente, viceversa, il successo del 37enne spagnolo Feliciano López nel torneo londinese del Queen's, altro classico "erbivoro" pre-Wimbledon.

Lo spagnolo ha battuto in finale il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-2 6-7 7-6: una prova di rabbia, un riscatto sportivo straordinario per Feliciano López, dopo una settimana complicata di vicende "extrasportive", tirato in ballo in una brutta storia di presunte partite truccate. Lo stesso Feliciano López, insieme al collega Marc López, è accusato di aver "aggiustato" una partita di doppio di Wimbledon 2017, perdendo volontariamente.

I due giocatori spagnoli si sono dichiarati completamente estranei ai fatti.

La risposta di Feliciano López sul campo, oggi, è stato il suo colpo migliore.