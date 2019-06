Incendio nel centro di Parigi, almeno 3 morti

Duecento vigili del fuoco sono stati mobilitati per spegnere un incendio in Rue de Nemours, in pieno centro di Parigi. Le fiamme, divampate attorno alle 5 di mattina lungo le scale di un edificio che ospitava un ristorante e un bagno turco - nell'undicesimo arrondissement, non lotano dal palazzo della Bastiglia - si sono propagate ad altre due palazzine adiacenti: il bilancio è di almeno 3 morti e 28 feriti, portati in ospedale per curare ustioni o intossicazioni da fumo.

"Circa 20 pompieri sono stati inviati sul luogo dell'incidente, e hanno immediatamente hanno evacuato circa 15 persone", ha dichiarato alla stampa il Capitano dei Vigili, Florian Lointier. Delle tre vittime, ha spiegato un portavoce della polizia, una è morta lanciandosi da una finestra nel tentativo di fuggire alle fiamme, mentre le altre sarebbero rimaste carbonizzate.