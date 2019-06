La Spagna brucia: caldo e incendi mettono alla prova il Paese

La Spagna brucia: sono stati centinaia i vigili del fuoco impegnati a fronteggiare un grande incendio nel nord est del Paese.

Bruciati almeno seimila ettari di terreno per un evento le cui cause spontanee sono state favorite dal caldo intenso che sta attanagliando l'Europa.

Ma la Catalogna non brucia da sola: gli incendi in Spagna hanno costretto l'evacuazione dei residenti vicino alla città di Toledo, preoccupati per il termometro che superava i 42 gradi Celsius.

In questi giorni, anche alcune fattorie nel sud della Francia hanno preso fuoco a causa delle temperature estreme: quattro dipartimenti amministrativi sono stati messi in allarme rosso per valori di "intensità pericolosa", che sono più tipici di paesi come l'Arabia Saudita.