Una donna in Black

La battaglia per la parità di genere trova spazio anche in Men in Black. Le saghe fantascientifiche s'adeguano e la nuova coppia di agenti acchiappalieni vede Tessa Thompson nel ruolo di protagonista che era stato di Will Smith.

Dovrà neutralizzare un'arma capace di cancellare un'intera galassia. Gli agenti M e H, quest'ultimo interpretato da Chris Hemsworth, anche lui fresco protagonista di Avengers, devono anche scoprire chi è la talpa tra i Men in Black.

La missione per salvare il mondo si sposta da Londra al Marocco, passando per Parigi e Ischia. Men in black: International, in uscita in Italia a fine luglio, tenta di far risorgere la saga affidandosi alla sintonia dei due protagonisti, che già hanno dimostrato di funzionare in coppia.

Quarta avventura anche Toy Story. Il nuovo film Disney Pixar sarà nelle sale italiane dal 27 giugno e vedrà il ritorno di Bo Peep, l'amica di Woody, Buzz e della banda di giocattoli.

Nella versione originale, Tom Hanks dà la voce a Woody. Per il premio Oscar, la gratificazione più grande è stata data dall'opportunità di incontrare tanti bambini malati dietro le quinte.

I giochi, regalati nel terzo film da Andy alla piccola Bonnie, sono ormai dediti a prendersi cura della bambina. Cercano di far sentire parte del gruppo anche il nuovo arrivato, Forky. Quando, durante una gita famigliare, Forky scompare, Woody decide di andare a cercarlo per riportarlo a Bonnie.