Navi da crociera via da Cuba

Le navi da crociera, i giganti del mare, non potranno più attraccare al porto dell'Avana. È un'altra delle conseguenze della nuova linea dura di Donald Trump contro il regime comunista cubano. Per le casse dell'isola caribica è un colpo durissimo anche se un recente rapporto di una ONG ha dimostrato che queste navi inquinano in maniera spaventosa le città dove fanno tappa.

"Gli affari qui alla vecchia Avana sono legati al turismo, ma l'interruzione dele crociere diminuirà il flusso di turisti. non saranno solo le piccole imprese a soffrirne, ma anche le compagnie controllate dallo stato che operano qui", dice un uomo.

Il nuovo divieto, o sanzione, di Trump interessa circa 800.000 persone che hanno già prenotato crociere su navie che adesso devono cancellare la tappa cubana se non vorranno cadere sotto la mannaia delle multe di Washington.

Il rischio è che i locali cubani possano ben presto essere vuoti.