Ad oggi, un'iniziativa dei cittadini europei per la messa al bando di tutte le gabbie per animali da fattoria ha ottenuto le firme di circa un milione di persone, costringendo così la Commissione Europea ad esaminare la questione.

L'iniziativa, supportata da una rete di oltre 170 Organizzazioni Non Governative in tutta Europa, chiede il divieto di tutte le gabbie per galline, scrofe, conigli, anatre, oche ed altri animali da fattoria.