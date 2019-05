Eletto in un piccolo comune della Lombardia il primo sindaco transessuale d'Italia

Gianmarco Negri è diventato il primo sindaco transessuale d'Italia dopo essere stato eletto nel piccolo comune di Tromello, in provincia di Pavia. Il 40enne avvocato ha battuto nettamente il candidato della Lega, incassando il 37,5% dei consensi contro tutti i pregiudizi.

“Sono andato ad abitare via per un breve periodo e quando sono tornato ero con una ragazza e io ero una ragazza perché non avevo ancora fatto la transizione.” “Gli abitanti di Tromello non hanno mai fatto facce o risatine. Io li ho sempre visti molto tranquilli tanto con me quanto con la mia compagna.”

Il successo di Negri è ancora piu' sorprendente se si considera che a Tromello il partito di Salvini ha ottenuto il 53% nelle elezioni europee.