Le auto dei sogni in mostra a Los Angeles

"Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy" ha aperto i battenti in uno dei più grandi musei dell'automobile al mondo, a Los Angeles. Dalla mitica DeLorean di "Ritorno al futuro", alla leggendaria Kitt di "Supercar". 40 modelli delle automobili più famose della storia del cinema in mostra al Petersen Automotive Museum.

"Raccontiamo la storia di queste auto, perché sono state create, come sono state create, come sono state utilizzate", spiega Leslie Kendall, curatore al Petersen Automotive Museum. "Molte di queste auto erano oggetti di scena, parte dell'architettura della scena, molte di esse sono state utilizzate e alcune di esse sono state create appositamente, perché esistevano solo in formato digitale".

Si tratta di cultura popolare, per Glenn Oyoung, editore del sito web LACar.dom: "E' un mix tra design, intrattenimento e trasporti. Tutto insieme in un'esposizione di auto, camion, astronavi, che hanno avuto grande successo nella cultura popolare degli ultimi 20, 30 anni. E' davvero stupendo".

La mitica DMC DeLorean

"Nel 1984 fui molto fortunato. Ricevetti una telefonata. Volevano che costruissi una macchina per Ritorno al Futuro", spiega l'ingegnere Michael Scheffe. "Volevano un incredibile modello di una DeLorean, che poteva volare. Quindi andai in giro a cercare pezzi per costruirla, materiale per assemblarla. Insieme a dei giovani talentuosi meccanici riuscimmo a costruirla. Fu un'esperienza incredibile, davvero".

Appassionati di cinema, fantascienza e amanti delle auto possono ammirare le macchine che hanno fatto la storia del cinema, nella città del cinema, fino a marzo 2020.