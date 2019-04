(ANSA) - ROMA, 14 APR - Una scivolata ha tolto dalla gara di Austin Marc Marquez. Il campione del mondo non è riuscito a far ripartire la sua Honda ed è stato costretto al ritiro. Al momento della caduta Marquez era in testa con oltre 4" di vantaggio su Valentino Rossi, che è primo a 10 giri dalla fine.