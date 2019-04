Lazio: Zingaretti,Paese fermo,noi avanti

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Oggi è un po' la nostra festa. In un Paese che va indietro noi siamo una realtà che va avanti e vuole continuare a farlo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso dell'evento 'Il Lazio va avanti' alla WeGil di Roma, in cui ha stilato un bilancio del primo anno di legislatura regionale, rilanciando il "modello Lazio". "Nel nostro caso non solo è giusto ma possibile dare conto di un anno di lavoro - ha detto ancora - Io ricordo le preoccupazioni perché in Consiglio c'era una situazione complessa, c'era il pericolo di un pantano. Sono contento invece di poter dire che ce la stiamo facendo". Zingaretti ha anche annunciato alcune novità come il "reddito solidale per i disoccupati over 58" del Lazio. Quanto a Roma, ha osservato che "di fronte alla novità epocale di Brexit noi siamo disponibili a farla diventare uno dei poli che guardi a cosa sta succedendo con l'abbandono" delle imprese da Londra.