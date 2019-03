Trump incontra Bolsonaro

Donald Trump per la prima volta ha incontrato martedi alla Casa Bianca il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ribattezzato il Trump dei tropici. Molti gli argomenti in agenda dal commercio alla criminalità.

Abbiamo avuto un incontro molto interessante oggi - ha detto Trump - ho riferito al Presidente Bolsonaro che ho l'intenzione di scegliere il Brasile come alleato non facente parte della Nato anche se potremmo pensare di renderlo alleato della Nato.....alleato Nato sarebbe una cosa utile per fare progressi sulla sicurezza e sulla cooperazioen tra i nostri paesi.

I due leader progettano di rinsaldare anche i rapporti economici, impegnandosi a ridurre le barriere doganali e ad investimenti reciproci. Già prima di arrivare, Bolsonaro aveva annunciato l'abolizione dei visti per i cittadini degli Stati Uniti.

Tra i ricordi di Pelè e lo scambio di magliette delle rispettive nazionali di calcio - i due leader hanno confermato un'alleanza totale , due rappresentanti di una nuova ondata sovranista a livello mondiale.