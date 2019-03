Il robot italiano che imita la vite

Dai vitigni toscani non viene fuori solo ottimo vino. Il meccanismo di funzionamento dei viticci ha ispirato l'ideazione di un robot "soffice", il primo mai costruito prima, capace di arrampicarsi arrotolandosi a spirale intorno a un supporto.

L'invenzione, che replica il meccanismo dell'osmosi, è stata realizzata dagli scienziati dell' Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa guidati dalla dottoressa Barbara Mazzolai, direttrice del centro di Micro Bio-robotica: "Abbiamo inventato il primo "tendril", il primo robot soffice, che utilizza il principio dell'osmosi, cioè la capacità delle cellule delle piante di modificare il loro livello interno di umidità, di acqua. Questo meccanismo si basa sulla concentrazione di ioni. In altri termini l'acqua si sposta da zone a basso contenuto di ioni verso zone con una maggiore concentrazione di ioni. La nostra idea è stata di usare questo flusso di acqua per generare un movimento".

Un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma sullo sviluppo di robot capaci non solo di riconoscere le superfici o i supporti a cui ancorarsi, ma che riesca ad adattarsi all'ambiente circostante, come spiega l'ingegnere Edoardo Sinibaldi, membro del gruppo di lavoro: "I vitigni sono in grado di ruotare intorno al supporto, e se non trovano condizioni adeguate alla loro fase di crescita, possono tornare indietro e compiere un movimento reversibile".

Il robot avrà importanti applicazioni in ortopedia, ad esempio, con l'uso di protesi flessibili e sensibili alle esigenze del corpo umano.