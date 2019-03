Yemeniti in fuga dal distretto di Kushar

Un'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite ha avvertito che migliaia di civili yemeniti catturati in feroci scontri tra fazioni in guerra sono intrappolati in un'area diventata punto cardine nella guerra civile del Paese.

Più di 5.300 famiglie sono fuggite dal distretto di Kushar e dalle aree circostanti nelle ultime settimane, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

Il numero complessivo di sfollati nel Governatorato di Hajjah, dove si trova Kushar, è raddoppiato negli ultimi sei mesi.