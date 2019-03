Il rapper R. Kelly è (di nuovo) fuori di prigione

E' uscito di prigione R.Kelly, il rapper statunitense finito nuovamente in manette lo scorso mercoledì per il mancato pagamento degli alimenti all'ex moglie. L'autore della hit "I Believe I can fly" era finito dietro le sbarre già a fine febbraio, accusato di abusi sessuali su minori.

"Sistemeremo tutto"

"Vi prometto che sistemeremo tutto. Questo è tutto ciò che posso dire adesso, ve lo prometto", ha dichiarato il cantante uscendo dal centro penitenziario di Chicago. "Amo i miei fan, grazie per essermi rimasti vicini, grazie ragazzi".

R. Kelly era stato arrestato il mese scorso per 10 imputazioni di violenze sessuali su ragazze minorenni, avvenute tra il 1998 e il 2010. Ci sarebbe addirittura un video nel quale il rapper ha rapporti sessuali con una ragazzina. Allora il 52enne aveva pagato 100mila dollari di cauzione e aveva lasciato il carcere in attesa del processo.